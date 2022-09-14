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В Криму затримали учасників весілля, на якому виконували пісню “Червона калина”

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В Криму затримали учасників весілля, на якому виконували пісню “Червона калина”

Фото: Associated Press

В окупованому росіянами Криму заарештували учасників весілля, на якому виконували пісню “Червона калина”.

В Криму затримали учасників весілля, на якому виконували пісню “Червона калина”. За решітку відправили шістьох громадян.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Як стало відомо, на півострові відправили під адміністративний арешто ві п’яти до 15 діб шістьох громадян, які на весіллі танцювали під пісню “Червона калина”. Крім того, їм потрібно виплатити 50 тисяч російських рублів. Такий вирок зробив так званий "Бахчисарайський районний суд". 

Також на чотирьох учасників свята складено протоколи за “гімн забороненої у РФ організації “Азов”. так званий "віце-прем'єр уряду Криму" Михайло Назаров заявив, що кількість притягнутих до відповідальності збільшиться.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік у квартирі багатоповерхівки підірвав гранату: є поранені.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1916
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