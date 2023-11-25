В Кривому Розі на дні кар'єру знайшли тіло: припускають, що загиблою може бути 17-річна дівчина (фото)

Наразі точно встановити особу важко, оскільки на тілі багато переламів.
В Кривому Розі на Дніпропетровщині знайшли тіло людини на дні кар’єру. Місцеві припускають, що загиблою може виявитися 17-річна дівчина.
Про це пишуть в телеграм-каналі “Свої”.
Як зазначається, тіло людини дістали з затопленого кар’єру на Зарічному. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та судмедексперти. Наразі точно встановити особу важко, оскільки на тілі багато переламів та є наслідки розкладання.
Місцеві припускають, що загиблою може виявитися 17-річна дівчина, яка зникла безвісти ще 30 жовтня. Востаннє її бачили в районі КРЕСу та Дев’ятої лікарні.
Нагадаємо, що вночі проти суботи, 21 жовтня, російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Росіяни вдарили по місту ракетами і дронами.
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