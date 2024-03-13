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В Кривому Розі оголосили день жалоби за жертвами ракетних ударів

В Кривому Розі оголосили день жалоби за жертвами ракетних ударів

Пошкоджена внаслідок ракетного удару РФ багатоповерхівка в Кривому Розі. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Атака РФ вбила щонайменше чотирьох людей.

Вівторок, 14 березня, у Кривому Розі Дніпропетровської області буде днем жалоби за жертвами ракетного удар РФ.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки по нашому місту", - йдеться у повідомленні.

До слова, станом на ранок 13 березня до чотирьох зросла кількість загиблих мешканців міста. За медичною допомогою звернулися 44 людини. У лікарнях перебуває 11 дорослих, з яких четверо у важкому стані, та дев'ять дітей -  з них двоє "важкі".

Як повідомлялося, увечері 12 березня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Спочатку під час пошуків рятувальники виявили трьох загиблих. Загалом було відомо про майже пів сотні поранених. Є постраждалі діти.

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