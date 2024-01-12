В Кривому Розі підлітки побили до напівсмерті та зґвалтували 42-річну жінку - ЗМІ

В Кривому Розі підлітки побили та зґвалтували жінку. Інцидент стався вночі 11 січня у Центрально-Міському районі.

Про це пише місцеве видання “Свої”.

Як стало відомо, до поліції звернулася 42-річна жінка, яка заявила, що коли збирала пляшки на неї напали троє 15-річних хлопців. Вони її спочатку жорстоко побили, після чого схопили підручні предмети та почали знущання - зокрема, використовуючи гілки та пляшки.

Після чого, коли жінка вже не могла чинити опір, зґвалтували її.

Видання пише, що одного із підлітків вже затримали. Попередньо, саме він зґвалтував жінку. Решта співучасників теж під слідством.

Нагадаємо, що російський військовополонений Владислав Зайцев, якого завербували до армії держави-агресорки у виправній колонії, де він відбував покарання за наркотики, розповів про жорстокі знущання своїх командирів із солдатів.

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