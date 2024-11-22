В Кривому Розі критична ситуація з теплопостачанням: подробиці

В місті без тепла залишилися школи та лікарні.

У Кривому Розі склалася критична ситуація з теплопостачанням. Понад 110 тисяч жителів перебувають без опалення.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Без опалення залишаються 934 житлові будинки, 43 школи, 11 медичних закладів, зокрема міська лікарня №16, а також соціальний центр.

Перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков терміново провів нараду з приводу ситуації, заслухавши доповіді від міської та обласної влади, а також представників НАК "Нафтогаз" та Криворізької ТЕЦ.

"Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлено без жодних зволікань”, - зазначив міністр.

Питання теплопостачання залишатиметься під контролем Мінрозвитку, НАК "Нафтогаз", Дніпропетровської ОВА та міської влади, а також на постійному контролі Штабу з підготовки до опалювального сезону. У разі необхідності, ДСНС разом із місцевою владою готові розгорнути додаткові Пункти Незламності.

Нагадаємо, у Кривому Розі різко зросла кількість постраждалих через атаку.

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