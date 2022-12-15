В Кривому Розі працівницю комунального підприємства затягло в конвеєр

В Кривому Розі на робочому місці загинула працівниця "Кривбасводоканалу".

У Кривому Розі на комунальному підприємстві "Кривбасводоканал" стався нещасний випадок. На робочому місці загинула працівниця.

Про це повідомляють "Свої".

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Трагедія сталася на одному з об'єктів підприємства у Новопіллі. За попередньою інформацією, під час чищення установка почала затягувати куртку працівниці. Жінка не змогла вивільнитися. В конвеєр потрапила рука і голова.

Від отриманих травм працівниця померла на місці. Їй було близько 40 років.

Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Харкові двірників одягнули в люксовий італійський бренд Gucci. Його в якості гуманітарної допомоги надали партнери з Італії.

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