В Кривому Розі затримали зрадника, який працював на окупантів в Херсоні (фото)

В Україні правоохоронці викрили автоперевізника, який працював на окупаційний “Мінтранспорт РФ” після захоплення Херсона.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як виявилося, черговим колаборантом виявився очільник місцевого автопідприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону. Після захоплення обласного центру він підтримав російських окупантів і запропонував їм “інтегрувати” свій бізнес на користь Росії.

“Для цього він “зареєстрував” власну компанію в місцевій окупаційній адміністрації та отримав від її представників “дозвіл” на здійснення міжміських перевезень. За це зловмисник регулярно відрахував до бюджету країни-агресора податки та збори. Він мав намір розширити свій “бізнес” й на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму”, - розповіли в СБУ.

Вже після звільнення Херсона зрадник втік до Кривого Рогу, де сподівався не тільки “відсидітись”, щоб уникнути правосуддя, але й планував відкрити там нове підприємство з автоперевезень. Проте його затримали правоохоронці за місцем його тимчасового проживання.

“Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала у Вінниці депутата від забороненої ОПЗЖ, який займався рекетом.

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