В Кривому Розі знайшли тіло на березі кар'єра: в поліції розповіли подробиці

В Кривому Розі тіло в кар’єрі знайшли під час пошукової спецоперації з розшуку 17-річної дівчини.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як зазначається, рештки людини на березі штучної водойми затопленого кар’єру у Покровському районі виявили під час операції з розшуку 17-річної дівчини.

“Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, криміналістична лабораторія та працівники ДСНС. Під час попереднього огляду тіла, особу та стать людини встановити не виявляється можливим. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення особи та причини смерті. Триває огляд місця події”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула.

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