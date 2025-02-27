В Кропивницькому СБУ затримала агента ФСБ, який готував серію підпалів на енергооб’єктах

СБУ затримала 30-річного безробітного, який став агентом ФСБ і планував серію підпалів.

У Кропивницькому Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який планував серію підпалів на ключових енергетичних об'єктах регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали злочинця під час проведення розвідки поблизу важливої електропідстанції, яка постачає енергію в обласну лікарню та частини Сил оборони. Він мав намір підпалити цей об’єкт.

Як з'ясувало розслідування, 30-річний місцевий безробітний став агентом, шукаючи заробітки у Телеграм-каналах. Він отримав завдання розвідати локації енергетичних об’єктів та зібрати дані про їхній технічний стан і рівень охорони.

Отриману інформацію фігурант передавав своєму російському куратору для «погодження» підпалу, а також надавав окупантам геолокації потенційних баз українських захисників для повітряних атак. Під час обшуку у нього було вилучено мобільний телефон з доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, в Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування і залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести наступні 10 років за ґратами.

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