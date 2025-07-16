В квартирі загиблого льотчика "Джуса" в Харкові провели обшуки: що відомо

Загиблий пілот Андрій Пільщовик

Реклама

У Харкові слідчі ДБР провели обшуки у квартирі загиблого Героя України Андрія «Джуса» Пільщовика. Вони пов’язані з справою активіста Віталія Шабуніна.

Про це повідомила його мама Лілія Авер’янова в коментарі Суспільному.

«Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла», — зазначила жінка.

Реклама

Під час дзвінка жінка перебувала в Києві. Вона каже, що ледь встигла зупинити слідчих, аби ті не зламали двері, бо, як зазначила, у разі пошкодження «це був би міжнародний скандал». Двері до квартири відчинила сусідка, яка мала запасні ключі.

«Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири», — додала Авер’янова.

Вона розповіла, що не хотіла залишати квартиру без нагляду. За її словами, там час від часу зупиняються знайомі, які приїжджають до Харкова у справах і потребують місця для ночівлі. Серед них був і Віталій Шабунін. Жінка підкреслює, що їй важливо, аби за квартирою хтось наглядав.

«В місті багато прильотів, були випадки роз’єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був „на підхваті“. І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері», — розповіла мати льотчика.

Реклама

До слідчої групи входили представники з різних міст, зокрема з Києва та Полтави. Вона наголосила, щоб не торкались її особистих речей, а також речей її сина.

«Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку „шану“ і „турботу“ тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу — ганьба», — зазначила мати «Джуса».

В Суспільному звернулися по коментар до ДБР. У відповіді зазначили, що інформацію наразі уточнюють.

Справа Віталія Шабуніна

У липні 2025 року ДБР провело обшуки у Віталія Шабуніна, його родини та у військовій частині в Чугуєві. За даними ЦПК, у нього вилучили телефон, комп’ютер дружини Шабуніна та гаджети їхніх дітей (7 і 10 років). Згодом, після обшуків Шабуніну повідомили про підозру.

Реклама

Після обшуків у Шабуніна на захист виступили народні депутати такі як, Ярослав Железняк (з фракції «Голос»), Ірина Геращенко (нардепка від «ЄС»).

Свою підтримку Шабуніну висловили понад 60 українських громадських організацій, серед яких Інститут масової інформації. Антикорупційний штаб, Громадянська мережа ОПОРА та інші.

У результаті Печерський суд Києва призначив антикорупційному активісту та військовому Віталію Шабуніну запобіжний захід — особисте зобов’язання. У ЦКП зазначили, що рішення суду будуть оскаржувати та подавати апеляцію.