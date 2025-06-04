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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
916
Час на прочитання
1 хв

В Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза (оновлено)

В Повітряних Силах попередили про ракетну загрозу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У середу, 4 червня, станом на 13:46 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це стало відомо з мапи тривог.

13:44 — в Повітряних Силах попередили про ракету на Сумщини в напрямку Чернігівщини.

13:46 — в Повітряних Силах попередили про ракету, яка рухалась у бік Полтавщини.

13:46 — в ПС закликали мешканців Полтави сховатися в укриттях.

Станом на 4 травня, 13:53, повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Сумська;

  • Київська, та м. Київ;

  • Житомирська;

  • Вінницька;

  • Харківська;

  • Полтавська;

  • Чернігівська;

  • Дніпропетровська;

  • Кіровоградська;

  • Запорізька;

  • Донецька;

  • Луганська;

  • Черкаська;

  • АР Крим.

Повітряна тривога / © скриншот

Повітряна тривога / © скриншот

Нагадаємо, вночі 4 червня Одеса знову була під ударом: безпілотники РФ спричинили пожежі та руйнування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
916
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