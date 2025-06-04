В Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза (оновлено)

Повітряна тривога

Реклама

У середу, 4 червня, станом на 13:46 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це стало відомо з мапи тривог.

13:44 — в Повітряних Силах попередили про ракету на Сумщини в напрямку Чернігівщини.

Реклама

13:46 — в Повітряних Силах попередили про ракету, яка рухалась у бік Полтавщини.

13:46 — в ПС закликали мешканців Полтави сховатися в укриттях.

Станом на 4 травня, 13:53, повітряна тривога оголошена в таких областях:

Сумська;

Київська, та м. Київ;

Житомирська;

Вінницька;

Харківська;

Полтавська;

Чернігівська;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Черкаська;

АР Крим.

Повітряна тривога / © скриншот

Нагадаємо, вночі 4 червня Одеса знову була під ударом: безпілотники РФ спричинили пожежі та руйнування.

Реклама