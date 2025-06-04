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В Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза (оновлено)
В Повітряних Силах попередили про ракетну загрозу.
У середу, 4 червня, станом на 13:46 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.
Про це стало відомо з мапи тривог.
13:44 — в Повітряних Силах попередили про ракету на Сумщини в напрямку Чернігівщини.
13:46 — в Повітряних Силах попередили про ракету, яка рухалась у бік Полтавщини.
13:46 — в ПС закликали мешканців Полтави сховатися в укриттях.
Станом на 4 травня, 13:53, повітряна тривога оголошена в таких областях:
Сумська;
Київська, та м. Київ;
Житомирська;
Вінницька;
Харківська;
Полтавська;
Чернігівська;
Дніпропетровська;
Кіровоградська;
Запорізька;
Донецька;
Луганська;
Черкаська;
АР Крим.
Нагадаємо, вночі 4 червня Одеса знову була під ударом: безпілотники РФ спричинили пожежі та руйнування.