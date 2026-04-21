В Києві звільнили всю вертикаль патрульної поліції після теракту — заява МВС

Національна Поліція / © Getty Images

Реклама

Після теракту в Голосіївському районі Києва з посад зняли всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

«Щодо кадрових рішень за висновками службового розслідування, то зняли зараз з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва», — заявив він.

Реклама

За словами міністра, це може бути не остаточний перелік рішень, оскільки подальші кадрові кроки ухвалюватиме керівництво Національної поліції.

Клименко також наголосив на необхідності змін у підготовці особового складу. Зокрема, він вимагає призначати на посади заступників із службової підготовки лише тих працівників, які мають бойовий досвід.

Кадрові рішення ухвалено за результатами службового розслідування після інциденту із втечею поліції, який викликав широкий суспільний резонанс.

Раніше Ігор Клименко повідомив, що українська правоохоронна система готується до масштабної трансформації. Кожен поліцейський має отримати досвід роботи в умовах реальних бойових загроз. Крім того, відомство планує кардинально оновити підходи до озброєння цивільних та тактики вуличних патрулів.

Реклама

Нагадаємо, 18 квітня стався теракт у Києві. В той час, коли стрілець йшов і розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, щоб рятувати людей. Після цієї ситуації в соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.

На період перевірки та проведення службового розслідування цих співробітників поліції відсторонили від виконання службових обов’язків. Згодом їм оголосили підозру через їхню втечу.