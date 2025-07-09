В Київі не працюватиме ізраїльська система оповіщення тривог: які причини

Повітряна тривога / © ТСН

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Київ не переходитиме на ізраїльську модель локалізованого оповіщення про загрози, яка передбачає окремі сирени для конкретних районів. Такий варіант визнано непридатним для столиці України через низку технічних і практичних причин.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Укрінформ.

Очільник КМВА наголосив, що локалізоване сповіщення, на кшталт того, яке застосовується в Ізраїлі, не дозволяє ефективно охопити всі зони ризику в умовах великого мегаполісу. Крім того, особливості загроз — зокрема атаки дронів-камікадзе «Шахед» — значно ускладнюють точне прогнозування маршруту об’єктів ураження.

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«На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним…», — зазначив Ткаченко.

За його словами, сьогоднішні технології не дозволяють миттєво визначити, який саме район столиці опиняється під найбільшою загрозою. А тому загальна сирена для всього міста — це необхідність, продиктована безпековими міркуваннями.

Він також закликав киян не ігнорувати сигнали тривоги та щоразу під час загрози прямувати в укриття. Очільник адміністрації підкреслив, що сирена звучить лише у випадку реальної небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вже проходили випробування системи попередження про ракетні удари, яку Ізраїль розробив для України.

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