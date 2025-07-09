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В Київі не працюватиме ізраїльська система оповіщення тривог: які причини
Технічна реалізація подібної системи в Києві наразі неможлива через високу щільність забудови.
Київ не переходитиме на ізраїльську модель локалізованого оповіщення про загрози, яка передбачає окремі сирени для конкретних районів. Такий варіант визнано непридатним для столиці України через низку технічних і практичних причин.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Укрінформ.
Очільник КМВА наголосив, що локалізоване сповіщення, на кшталт того, яке застосовується в Ізраїлі, не дозволяє ефективно охопити всі зони ризику в умовах великого мегаполісу. Крім того, особливості загроз — зокрема атаки дронів-камікадзе «Шахед» — значно ускладнюють точне прогнозування маршруту об’єктів ураження.
«На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним…», — зазначив Ткаченко.
За його словами, сьогоднішні технології не дозволяють миттєво визначити, який саме район столиці опиняється під найбільшою загрозою. А тому загальна сирена для всього міста — це необхідність, продиктована безпековими міркуваннями.
Він також закликав киян не ігнорувати сигнали тривоги та щоразу під час загрози прямувати в укриття. Очільник адміністрації підкреслив, що сирена звучить лише у випадку реальної небезпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вже проходили випробування системи попередження про ракетні удари, яку Ізраїль розробив для України.