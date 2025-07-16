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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В київській каналізації десятиліттями живе популярна акваріумна рибка: як їй це вдається

У каналізації Києва з 1980-х років живе популяція тропічної рибки Гупі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Гупі. Фото: Per Harald Olsen\CC BY 3.0

Гупі. Фото: Per Harald Olsen\CC BY 3.0

У Бортницькій очисній станції на околиці Києва оселилася колонія акваріумних рибок Гупі — тропічного виду, який зазвичай живе в теплих і чистих водах Південної Америки.

Про це повідомила іхтіологиня Інституту зоології НАН України Юлія Куцоконь в коментарі «Телеграфу».

За її словами, Гупі зʼявилися у водоймі ще на початку 1980-х років. Вижити та закріпитися їм вдалося завдяки специфічним умовам: у каналі тепла вода і швидка течія. Незважаючи на високий рівень забруднення та неприємний запах, рибки не лише витримують такі умови, а й успішно розмножуються — популяція залишається численною.

«Хоч вода і забруднена, і смердюча, але вони там живуть цілий рік і успішно розмножуються, і їх там висока чисельність», — зазначила експертка.

Рибки мешкають у верхній частині каналу, де вода рухається найінтенсивніше. Далі за течією, де вона сповільнюється і осідають забруднення, Гупі вже не живуть — умови там для них несприятливі.

Останнім часом чисельність риб дещо зменшилась. Як пояснила Куцоконь, це пов’язано з появою у водоймі ротаня-головешки — хижої риби, яка теж не є місцевою й поїдає Гупі.

Що відомо про Гупі

Гупі (Poecilia reticulata) — невелика тропічна рибка, що походить із Південної Америки. У природі вона поширена в басейнах річок Амазонка та Оріноко, зокрема у Венесуелі, Гвіані, Суринамі та Бразилії.

Живе переважно в прісних або злегка солонуватих водоймах з повільною течією та мілководдям. Гупі вирізняється невибагливістю до умов середовища, активним розмноженням і яскравим забарвленням самців. Саме ці риси зробили її однією з найпопулярніших акваріумних рибок у світі.

Нагадаємо, в Чорному морі помітили смертельно отруйну тропічну рибу-кулю.

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