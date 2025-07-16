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В київській каналізації десятиліттями живе популярна акваріумна рибка: як їй це вдається
У каналізації Києва з 1980-х років живе популяція тропічної рибки Гупі.
У Бортницькій очисній станції на околиці Києва оселилася колонія акваріумних рибок Гупі — тропічного виду, який зазвичай живе в теплих і чистих водах Південної Америки.
Про це повідомила іхтіологиня Інституту зоології НАН України Юлія Куцоконь в коментарі «Телеграфу».
За її словами, Гупі зʼявилися у водоймі ще на початку 1980-х років. Вижити та закріпитися їм вдалося завдяки специфічним умовам: у каналі тепла вода і швидка течія. Незважаючи на високий рівень забруднення та неприємний запах, рибки не лише витримують такі умови, а й успішно розмножуються — популяція залишається численною.
«Хоч вода і забруднена, і смердюча, але вони там живуть цілий рік і успішно розмножуються, і їх там висока чисельність», — зазначила експертка.
Рибки мешкають у верхній частині каналу, де вода рухається найінтенсивніше. Далі за течією, де вона сповільнюється і осідають забруднення, Гупі вже не живуть — умови там для них несприятливі.
Останнім часом чисельність риб дещо зменшилась. Як пояснила Куцоконь, це пов’язано з появою у водоймі ротаня-головешки — хижої риби, яка теж не є місцевою й поїдає Гупі.
Що відомо про Гупі
Гупі (Poecilia reticulata) — невелика тропічна рибка, що походить із Південної Америки. У природі вона поширена в басейнах річок Амазонка та Оріноко, зокрема у Венесуелі, Гвіані, Суринамі та Бразилії.
Живе переважно в прісних або злегка солонуватих водоймах з повільною течією та мілководдям. Гупі вирізняється невибагливістю до умов середовища, активним розмноженням і яскравим забарвленням самців. Саме ці риси зробили її однією з найпопулярніших акваріумних рибок у світі.
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