Укрaїнa
99
1 хв

Київська область повернулась до графіків: як вимикатимуть світло 8 лютого

В Київській області енергетики оголосили про нові графіки

Наталія Магдик
Енергетики

Енергетики / © Associated Press

В Київській області після обстрілів, енергетики стабілізували ситуацію. Тепер можливо повернутись до графіків стабілізаційних відключень світла.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

«Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Маємо можливість застосовувати графіки. В разі змін будемо вас інформувати в нашому телеграм-каналі», — йдетьс у повідомленні.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомиляв, що через удари по енергетичних об’єктах у Київській області зберігається гострий дефіцит електроенергії. Критична інфраструктура переведена на альтернативні джерела енергії, громадам рекомендовано обмежити вуличне освітлення та освітлення ліфтів, можливі перебої з мобільним інтернетом.

99
