Київська область повернулась до графіків: як вимикатимуть світло 8 лютого
В Київській області енергетики оголосили про нові графіки
В Київській області після обстрілів, енергетики стабілізували ситуацію. Тепер можливо повернутись до графіків стабілізаційних відключень світла.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.
«Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Маємо можливість застосовувати графіки. В разі змін будемо вас інформувати в нашому телеграм-каналі», — йдетьс у повідомленні.
Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомиляв, що через удари по енергетичних об’єктах у Київській області зберігається гострий дефіцит електроенергії. Критична інфраструктура переведена на альтернативні джерела енергії, громадам рекомендовано обмежити вуличне освітлення та освітлення ліфтів, можливі перебої з мобільним інтернетом.