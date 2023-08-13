В лікарні Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик: у МОЗ назвали причину смерті

Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, серед них - 5 дорослих та 6 дітей.

В одній із лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик. Причиною смерті став неякісний медичний препарат, який викликав тяжну побічну реакцію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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"Пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу. На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Також Держлікслужба проводить власне розслідування, за результатами якого прийматиме відповідні управлінські рішення", - сказано у повідмоленні.

У МОЗ стверджують, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.

Постраждалих пацієнтів переведено до інших медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, серед них - 5 дорослих та 6 дітей.

"Наразі 5 дітей переведено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Їх стан середньої тяжкості.5 дорослих пацієнтів доправлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Стан двох з них оцінюється як важкий. За їх життя продовжують боротися лікарі", - зазначили у відомстві.

Як повідомляли раніше, в одній із лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик - прокуратура почала розслідування.

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