В Лимані спіймали колаборантку, яка пропонувала російські сухпайки в обмін на підтримку окупантів

СБУ затримала в Лимані Донецької області колаборантку, яка пропонувала російські сухпайки в обмін на підтримку окупаційної влади.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як розповіли у спецслужбі, під час захоплення Лиману зрадниця добровільно пішла на співпрацю з ворогом і приєдналась до лав місцевої окупаційної адміністрації.



Там її окупанти вибрали "головою мікрорайону "Північний", де колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і "здавала" агресору учасників руху опору.



Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щоб анексувати регіон і "приєднати" до Росії.

Для забезпечення підтримки окупантів і збору потрібної кількості "голосів" вона пропонувала "гумдопомогу" з РФ у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.

У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, погрожувала "скаргою" до окупаційних органів та репресіями.

За даними слідства, поплічницею ворога виявилась місцева жителька, яка після захоплення міста "вийшла" на загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.



Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам "списки" українських патріотів, які потенційно могли чинити спротив агресору.

Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись і уникнути правосуддя. Проте їй це не вдалося. Зловмисницю затримали і повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.



Їй взяли під варту, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Колаборанти в Україні

Під час стабілізаційних заходів у Херсоні СБУ затримала представника так званої "виборчої комісії", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру та проведення там псевдореферендумів. Затриманий колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту.

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

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