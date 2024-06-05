В липні на українців чекають ще триваліші відключення світла: експерт стривожив заявою

Вже в липні в Україні можливі відключення світла на 10 годин. Адже через російські обстріли не вистачає генерації для покриття всіх потреб.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі каналу Новини.LIVE.

За його словами, не варто очікувати зменшення часу відключень. Адже якщо зараз відключення тривають шість-сім годин, то "вочевидь, будемо очікувати відключень у липні по десять годин". Генерації критично не вистачає, а дефіцит не можна покрити навіть імпортом.

"Це пов'язано із втратою генерації. Якщо місяць тому Міненерго називали цифри 8 ГВт втрачено маневрової потужності, то остання заява представників ЄС - це Україна вже втратила 9,8 ГВт потужності після останнього обстрілу. Ми не можемо максимально імпортом покрити наші потреби. Не має що дати в мережу, аби покрити всі потреби", - наголосив він.

Повернення двох енергоблоків АЕС, на яких цього тижня розпочалися ремонтні роботи, повернуться до роботи не раніше кінця серпня, наголошує Попенко. Він наголошує, що "ситуація вирівняється десь у вересні, але до цього часу ситуація не зміниться".

Нагадаємо, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив, що українцям слід готуватися до складної зими. За його словами, фізично не вдасться відновити всі електростанції, які були або знищені, або пошкоджені через удари російської армії.

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