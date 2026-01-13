В лісі за -20°C: прикордонники врятували двох чоловіків, які намагалися потрапити до ЄС

Українці / © ДПСУ

На півночі Рівненської області двоє чоловіків зазнали обморожень під час спроби незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомили Державна прикордонна служба України у Telegram.

За інформацією ДПСУ, на території лісового масиву в північній частині Рівненщини прикордонники виявили двох порушників, які намагалися незаконно потрапити до країн Європейського Союзу.

Під час пересування чоловіки заблукали та втратили орієнтир у складних погодних умовах: температура повітря опустилася до -20°C. Внаслідок тривалого перебування на холоді вони отримали сильне переохолодження та обмороження, через що самостійно рухатися далі не могли.

Прикордонники змушені були виводити чоловіків із лісу фактично на руках. На місці військовослужбовці надали першу допомогу, зігріли постраждалих та викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Обох доставили до лікарні для подальшого лікування.

За фактом спроби незаконного перетинання державного кордону складено адміністративні матеріали. Остаточне рішення щодо порушників ухвалюватиме суд, наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин інциденту.

