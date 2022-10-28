В листопаді деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 2000 до 3000 гривень

На українців в листопаді чекає разова допомога. Хто саме її отримає - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, від 1 листопада 2022 року буде відкрито рахунок для допомоги евакуйованим громадянам та тим, які мешкають на звільнених територіях. Кошти надходитимуть від донорів.

Розмір разової фінансової допомоги буде становити:

на особу з інвалідністю та дітей - 3000 гривень;

на всі інші категорії - 2000 гривень.

Однак варто зазначити, що кошти видаватимуться військовим адміністраціям для закупівлі ліків, одягу, продовольства та евакуацію громадян і облаштування місця їхнього компактного тимчасового розміщення.

Як мешканцям звільнених територій отримати грошову допомогу

В Міністерстві з питань реінтеграції також опублікували алгоритм дій, щоб отримати фінансову допомогу:

Протягом 7 днів після деокупації території місцеві органи влади повинні надати ОВА інформацію про кількість осіб, що проживали тут на момент деокупації та потрібну суму допомоги. Протягом 2 днів ОВА передають отриману інформацію до Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України. Мінінтеграції та Міноборони спільно затверджують перелік деокупованих населених пунктів, а потім (протягом 2 днів) затверджують перерахування коштів через "Укрпошту". Протягом 5 днів "Укрпошта" проводить виплати.

Як отримати грошову допомогу тому населенню, яке евакуюється

Тут алгоритм дій трішки інший:

На підставі відомостей, отриманих від АТ "Укразалізниця" "Укрпошта" отримує інформацію щодо кількості осіб, яка була евакуйована, та приблизної суми. За три дні до відправлення евакуаційного потяга ця інформація передається до Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій. Протягом двох днів від дня отримання подання Мінінтеграції перераховує "Укрпошті" кошти. А протягом 5 днів "Укрпошта" ці виплати здійснює.

Нагадаємо, що на звільнених територіях Херсонщини та Харківщини наразі діє пілотний проєкт. Громадяни, які на момент деокупації фактично мешкали в цих населених пунктах, отримують через "Укрпошта" разову допомогу у розмірі 1200 гривень. А від 1 листопада 2022 року мешканці щойно звільнених територій будуть отримувати 2200 гривень допомоги.