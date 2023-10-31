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В листопаді українців очікують потужні магнітні бурі: як поліпшити стан здоров'я

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В листопаді українців очікують потужні магнітні бурі: як поліпшити стан здоров'я

Магнітні бурі / Фото: pixabay.com

Експерти кажуть, що полегшити стан самопочуття, якщо ви метеозалежні, можна, якщо достатньо відпочивати та висипатися.

Українців у листопаді чекає декілька потужних магнітних бур. Пік сонячної активності  припаде на початок та кінець місяця.

Про це повідомили в Центрі передбачення космічної погоди Національного агенства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Як зазначається, потужні магнітні бурі очікуються 1,14, 14, 18, 19 та 22 листопада. Водночас бурі середньої інтенсивності будуть панувати з 8 по 12 та 23, 29 та 30 листопада.  

Експерти ж кажуть, що полегшити стан самопочуття, якщо ви метеозалежні, можна, якщо достатньо відпочивати та висипатися - нічний сон повинен бути не менше 7-9 годин. Також треба зменшити фізичні навантаження, більше дихати свіжим повітрям та пити достатньо води, зменшити стреси.

Полегшити стан допоможе і повноцінне харчування, відсутність алкоголю, солоної та шкідливої їжі.

Нагадаємо, що нинішній листопад прогнозується холодним, але більш сухим, ніж звичайно.

 

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Дата публікації
Перегляди
386
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