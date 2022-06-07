"В літаку вже сказали, що ми їдемо до України": окупанти скаржаться, що їх обманом завозять на війну

"В літаку вже сказали, що ми їдемо до України": окупанти скаржаться, що їх обманом завозять на війну

Російські окупанти скаржаться, що потрапляють на територію України через обман керівництва.

Військовий з Калінінграду жаліється, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій та не надають навіть відпустки. Він збирається писати рапорт на звільнення, оскільки відмовляється надалі перебувати в зоні бойових дій.

Про це свідчить перехоплення ГУР Міноборони телефонної розмови окупанта з рідними.

Окупант скаржиться, що тут напружена обстановка - постійно стріляють, і є ризик залишитися тут навіки. Дружина окупанта не дуже задоволена, що чоловік хоче звільнитися зі служби і просить потерпіти.

Сам окупант в розмові згадує, що на територію України потрапив обманним шляхом.

"Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Нам сказали, що ви їдете у відрядження в поля "на Чехова" (полігон в підмосков’ї). Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоб завантажитись. В літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну. Мені сказали, що якщо приїде 79 полк сюди, то ми, імовірно, разом з ним підемо в наступ в сторону Харкова. Тут більшість самі відмовляються і вже намагаються втекти самовільно через кордон в Росію", - розповідає окупант.

Він додає, що у нього та його співслужбовців готовий план втечі.

"Зараз 10 людей та "Урал" готується, типу на поготові. У випадку будь-якої хріні, одразу в "Уралі" вискочити і їхати в бік Білгорода. Там вже і каністру солярки набрали, поставили в кузов. Я з ними поговорив, мене дорогою підхоплять. Вони вважатимуть це диверсією. У нас он хлопчина, сержант, звідси змотався на відібраній в укропів машині. Перетнув кордон, здав автомат, броню, приїхав додому. А на нього навіть справу завести не можуть", - говорить окупант.