В "ЛНР" окупанти хочуть створити видимість активної участі у "референдумах": не випускають людей з міст

Окупанти агресорки Росії намагаються створити видимість активної участі населення у "референдумах" на захоплених територіях Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, на місцях уже працюють російські засоби масової інформації. У захопленому Біловодську на одному з підприємств начальник оголосив працівникам, що явка є обов'язковою.

"Хто не братиме участі у голосуванні, автоматично звільнять із роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть "Міністерству державної безпеки" "ЛНР", — зазначив голова ОВА.

Тим часом окупаційна влада Старобільська заборонила місцевому населенню залишати місто від 23 до 27 вересня. "За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу житла та примусу людей брати участь у так званому референдумі", - повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, ватажки маріонткових "ЛДНР" та колаборанти на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили "референдуми". Призначили "воєвиявлення" на 23-27 вересня. Під час ранкового звернення Путін заявиви, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

Читайте також: