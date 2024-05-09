В "ЛНР" виник дефіцит пального: ситуація на заправках - критична

На території квазіреспубліки "ЛНР" через удар по нафтобазі виник дефіцит пального. Ситуація на заправках - критична.

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Нафтобаза в Луганську допалала лише вчора (7 травня - ред.), а місті і навколо нього вже виник дефіцит пального. Окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична. Кажуть про "тимчасові труднощі". Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки - у так званій "лнр" поки не знають", - йдеться у повідомленні.

Лисогор зазначає, що запаси, які існують, окупаційна "влада" віддає російським загарбникам.

Нагадаємо, вночі 9 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи та спалахнули пожежі.

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