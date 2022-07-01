В Луцьку від початку війни переселенцям видали 180 тисяч гарячих обідів

Понад 180 тисяч гарячих обідів від початку війни видано біженцям, які рятуються від обстрілів та окупації у Луцьку.

Безкоштовне харчування надається в рамках спільного проєкту “Соціальні їдальні”, який реалізується Луцькою міською радою спільно з Благодійним фондом Ігоря Палиці "Тільки разом". Про це розповів міський голова Луцька Ігор Поліщук, повідомляють "Волинські Новини".

"Майже 180 тисячі порцій гарячих обідів безкоштовно видано внутрішньо переміщеним особам, які зареєструвалися та проживають у Луцьку від початку війни. Харчуються люди в чотирьох соціальних їдальнях навчальних закладів міста: гімназії №4 імені Модеста Левицького, 9-ій, 24-ій та 26-ій школах. Спочатку відкрили одну, але в перші ж дні прийшло так багато відвідувачів, що нам довелося пристосувати ще 3 приміщення. Щодня ми забезпечуємо гарячими обідами близько 2,5 тисячі людей. Кількість людей постійно збільшується, адже триває евакуація з тих регіонів, де сьогодні йдуть бої. Також і в тих людей, котрі сюди приїхали раніше, закінчуються гроші, а вони повинні за щось харчуватися. Тому ми й започаткували цю програму для того, щоб допомогти людям та забезпечити їх найнеобхіднішим. Це стало можливим завдяки підтримці Благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом", усі витрати ми ділимо порівну", - розповів міський голова Луцька.

За словами Ігоря Поліщука, наразі в Луцьку зареєструвалося понад 15 тисяч вимушених переселенців, але їхня кількість зростає щодня. Аби одержати гарячі обіди в одній із соціальних їдалень міста, переселенцям потрібно звернутися до департаменту соціальної політики. Там їх реєструють і видають відповідні талони. Деталі – за телефоном: (0332) 281 000.

"Запрошуємо внутрішньо переміщених осіб скористатися послугами наших соціальних їдалень. Ми спеціально відкрили їх у різних мікрорайонах, аби забезпечити відповідну логістику, щоб люди не добиралися до їдальні через усе місто", – зазначив Ігор Поліщук.