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В Луцьку завершили "Велике будівництво" спорткомплексу для студентів з басейном і біговими доріжками 

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В Луцьку завершили "Велике будівництво" спорткомплексу для студентів з басейном і біговими доріжками 

Робочі також провели утеплення фасаду будівлі.

На Волині завершилась реконструкція спорткомплексу Луцького національного технічного університету.

Фото відновленого спортивного об’єкту поділився голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

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Ремонтні роботи тривали в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво”. В результаті Луцький технічний університет отримав відремонтований басейн з новою системою фільтрації води та модернізований стадіон біля комплексу.

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Під час реконструкції спорткомплексу робочі також провели утеплення фасаду будівлі та повністю замінили старий дах.

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Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво” Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч у межах програми мають звести 20 басейнів, 94 стадіони, 47 спортивних комплексів.

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