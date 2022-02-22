В Луцьку завершили "Велике будівництво" спорткомплексу для студентів з басейном і біговими доріжками

В Луцьку завершили "Велике будівництво" спорткомплексу для студентів з басейном і біговими доріжками

Робочі також провели утеплення фасаду будівлі.

На Волині завершилась реконструкція спорткомплексу Луцького національного технічного університету.

Фото відновленого спортивного об’єкту поділився голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Ремонтні роботи тривали в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво”. В результаті Луцький технічний університет отримав відремонтований басейн з новою системою фільтрації води та модернізований стадіон біля комплексу.

Під час реконструкції спорткомплексу робочі також провели утеплення фасаду будівлі та повністю замінили старий дах.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво” Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч у межах програми мають звести 20 басейнів, 94 стадіони, 47 спортивних комплексів.