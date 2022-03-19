В Луганській області не вщухають обстріли російських окупантів: за добу четверо загиблих

В Луганській області не вщухають обстріли російських окупантів: за добу четверо загиблих

Внаслідок обстрілів щонайменше десять поранених.

Російська армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти в Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, протягом обстрілів 18 березня загинули чотири людини в Сєвєродонецьку та Рубіжному. Поранено десять мирних жителів.

"Ці "асвабадітєлі" звільняють луганську землю від будь-якого життя", - наголосив очільник області.

Крім того, протягом минулої доби внаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної пошкоджено близько 54 об’єктів. Серед них 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди.

За добу рятувальники області ліквідували 46 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів окупаційними військами Російської Федерації.

Як повідомлялося, російська армія у п'ятницю, 18 березня, обстріляла лікарню в Лисичанську Луганської області. Окупанти випустили десять снарядів. Від обстрілу також постраждали сусідні житлові будинки.