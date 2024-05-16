В Луганській області росіяни відключили мобільний зв'язок: яку "альтернативу" вони вигадали

У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області, що поблизу лінії фронту, росіяни вимкнули мобільний зв’язок і встановлюють там таксофони.

Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива - таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", - повідомив він.

Відповідальним за встановлення таксофонів у населених пунктах є так зване "мінцифри ЛНР". У Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів.

"По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби", - додав він.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни глушать мобільний зв’язок, щоб проукраїнські мешканці не повідомляли Силам оборони інформацію в реальному часі.

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