Росія атакувала Львів: зафіксовано влучання в різних районах міста, є поранені

Наслідки ворожого удару по Львову 24 березня. Фото: Андрій Садовий

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок у центрі.

Про це повідомив мер Львову Андрій Садовий.

Спершу надходила інформація про рух ворожого безпілотника у напрямку міста. Згодом у Львові було чутно вибухи. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження житлового будинку в центральній частині міста. На місце події виїхали всі необхідні служби.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що за попередньою інформацією, постраждав об’єкт спадщини ЮНЕСКО. Він додав, що наразі залишається висока загроза повторних ударів безпілотниками та закликає мешканців залишатися в укриттях.

Наслідки ворожого удару по Львову 24 березня / © Максим Козицький / Facebook

За повідомленням мера, ще одне влучання ворожого дрона сталося в житловий будинок на Сихові — на проспекті Червоної Калини.

Крім того, за попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків на початку вулиці Бандери.

Згодом Козицький повідомив, що внаслідок атаки безпілотників виникли загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та проспекті Червоної Калини. На всіх локаціях працюють рятувальники. Через падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади. За попередніми даними, постраждали семеро людей. Одна людина перебуває у важкому стані.

Садовий додав, що серед постраждалих — 51-річна жінка з мінно-вибуховою травмою нижніх кінцівок, її госпіталізували, вона перебуває у свідомості. Ще один чоловік звернувся до травмпункту самостійно із саднами та забоями.

За інформацією Львівської міської ради, через наслідки атаки змінено рух громадського транспорту. Трамваї маршрутів №1 та №2 не курсують через падіння «шахеда» на вулиці Коперника. Також не курсують маршрути №3, №8 та №9 у зв’язку з ударом по площі Соборній.

Автобуси №3а, №37 і №46 курсують через проспект Свободи. Маршрути №1а та №6а обмежені до площі Міцкевича, а автобуси №92, №47а та №5а їдутьчерез вулицю Підвальну.

Нагадаємо, вдень 24 березня російський дрон влучив у 14-поверхівку у Дніпрі. Пошкоджено вісім будинків і два дитсадки. Постраждали тринадцятеро людей, серед них троє дітей.