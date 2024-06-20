В МАГАТЕ заявили, чи здатні змусити росіян залишити Запорізьку АЕС

Резолюції МАГАТЕ говорять про те, що Росія повинна покинути станцію, але не вказують, що організація забезпечить виконання цього.

МАГАТЕ не не може примусити росіян виконувати свої резолюції, бо не має на це повноважень. Зокрема, йдеться і термінове виведення усього російського несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС та негайне повернення станції під контроль України.

Про це гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі розповів у інтерв'ю "Укрінформу".

Гроссі відповів на запитання про те, як МАГАТЕ планує забезпечити виконання своїх резолюцій, особливо щодо негайного виведення несанкціонованого персоналу із ЗАЕС:

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"МАГАТЕ не має повноважень для примусового виконання резолюцій, а тим більше резолюцій, які передбачають застосування військової сили – оскільки те, що ви кажете мені, означає, що ми повинні вигнати людей із Запорізької атомної електростанції. Отже, це вже за рамками (повноважень МАГАТЕ – ред.)".

Він додав, що в ухвалених резолюціях "не йдеться про те, що МАГАТЕ має це зробити".

"Резолюції говорять про те, що Росія повинна покинути станцію. Вони не кажуть, що МАГАТЕ забезпечить виконання цього; жодна міжнародна організація не має змоги зробити це", – зазначив Гроссі.

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Він повідомив, в МАГАТЕ обговорювалося питання присутності Росії в організації. Водночас багато країн-членів організації та директивні органи агентства засудили дії РФ в Україні.

"Є резолюції, схвалені Радою керуючих, а також Генеральною конференцією МАГАТЕ, які містять засудження дій, що здійснюються Росією. Отже, директивні органи МАГАТЕ не промовчали", – висловився Гроссі.

Гендиректор агентства також прокоментував питання покарання Росії відповідно до Статуту МАГАТЕ за захоплення Запорізької АЕС. Гроссі сказав, що "це питання не до генерального директора", а до держав-членів організації, "чи хочуть вони щось робити".

"Є можливості, наприклад, і це вже траплялося в минулому, коли призупинялося технічне співробітництво з країнами, які з якихось причин могли визнаватися такими, що не дотримуються Статуту МАГАТЕ. Це розглядалося. Наскільки я розумію, держави-члени з певних причин, про які я вже згадував, не вважають, що такі дії були б корисними", – сказав гендиректор агентства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що після Саміту миру у Швейцарії наблизилося звільнення Запорізької АЕС від ворога дипломатичним шляхом.

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