Стрілянина в магазині Тернополя: озброєного чоловіка затримали спецпризначенці — усі деталі (оновлено)

Спецоперація у Тернополі. / © Національна поліція України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Тернополі вдень 5 листопада поліція проводить спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався у приміщенні магазину і зачинив там його керівницю. Стрільця затримали.

Що відомо про стрілянину — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

У пресслужбі Національної поліції Тернопільської області повідомили, що інцидент стався в одному з торговельних закладів міста близько 11:00.

Реклама

«Невідомий чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли. На місці працюють поліцейські та всі необхідні профільні служби», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про стрільця

Пізніше правоохоронці повідомили, що стрільця 1973 року народження затримали спецпризначенці КОРД. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії.

Зазначається, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Спецоперація у Тернополі — кадри

Спецоперація у Тернополі із затриманням стрільця. / © Національна поліція України

Спецоперація у Тернополі із затриманням стрільця. / © Національна поліція України

У Тернополі поліція проводить спецоперацію із затримання озброєного чоловіка. / © Суспільне

У Тернополі поліція проводить спецоперацію із затримання озброєного чоловіка. / © Суспільне

У Тернополі поліція проводить спецоперацію із затримання озброєного чоловіка. / © Суспільне

Спецоперація у Тернополі.

Спецоперація у Тернополі.

Як повідомлялося, днями у Святошинському районі Києва нетверезий мешканець багатоповерхівки відкрив вогонь із балкона власної квартири. Він здійснив щонайменше п’ять пострілів у двір будинку. Чоловіка затримали. йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Реклама

Окрім того, раніше у ТЦК на столичному Печерську сталася стрілянина. Було поранено шістьох людей — трьох поліцейських і трьох військовослужбовців ТЦК. Нападника затримали копи.

Новини партнерів

Новини партнерів