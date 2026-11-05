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Стрілянина в магазині Тернополя: озброєного чоловіка затримали спецпризначенці — усі деталі (оновлено)
Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали. За даними поліції, минулося без потерпілих.
У Тернополі вдень 5 листопада поліція проводить спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався у приміщенні магазину і зачинив там його керівницю. Стрільця затримали.
Що відомо про стрілянину — читайте у матеріалі ТСН.ua.
У пресслужбі Національної поліції Тернопільської області повідомили, що інцидент стався в одному з торговельних закладів міста близько 11:00.
«Невідомий чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли. На місці працюють поліцейські та всі необхідні профільні служби», — йдеться у повідомленні.
Що відомо про стрільця
Пізніше правоохоронці повідомили, що стрільця 1973 року народження затримали спецпризначенці КОРД. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії.
Зазначається, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Спецоперація у Тернополі — кадри
Як повідомлялося, днями у Святошинському районі Києва нетверезий мешканець багатоповерхівки відкрив вогонь із балкона власної квартири. Він здійснив щонайменше п’ять пострілів у двір будинку. Чоловіка затримали. йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Окрім того, раніше у ТЦК на столичному Печерську сталася стрілянина. Було поранено шістьох людей — трьох поліцейських і трьох військовослужбовців ТЦК. Нападника затримали копи.