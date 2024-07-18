В Маріуполі окупант із Чечні заїхав на пляж на позашляховику та почав кидатися на місцевих (відео)

Спочатку військовий злочинець погрожував їм сам, після цього до нього “підтягнулися” інші громадяни Чечні.

В тимчасово окупованому Маріуполі військовий злочинець РФ з Чечні заїхав на пляж на позашляховику. Коли на нього почали скаржитися місцеві - він почав кидатися на них, ображати та погрожувати.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як стало відомо, російський окупант з Чечні заїхав на пляж на позашляховику. Внаслідок чого зав’язався конфлікт з місцевими, які відпочивали. Спочатку військовий злочинець погрожував їм сам, після цього до нього “підтягнулися” інші громадяни Чечні - вони почали штовхати та бити людей.

“Помітно, що українці з Маріуполя набагато сміливіші за росіян, і не бояться вступати в конфлікт із чеченцями. На відміну від жителів РФ, які зійдуться, падають на коліна і вибачаються при першому косому погляді. Все ж таки життя у вільній країні виховало зовсім інших людей, які не звикли бути холопами. Але в умовах окупації ефективно протистояти збройному хребту, на жаль, навряд чи вдасться. Для кадировців жодних законів немає, і вони можуть легко й безкарно викрасти та вбити на захопленій території будь-кого”, - розповів Казанський.

Що цікаво, на кадрах, які з’явилися в Мережі, також видно, очевидно дітей агресивного чоловіка - вони прямо погрожували жінці, яка знімала відео.

“Я твій телефон зараз розіб’ю, а тебе взагалі переверну”, - казав хлопець, на вид якому не більше 16 років.

Поводилася родина окупантів, як “господарі міста”. Про що вони самі й казали.

Нагадаємо, що у Маріуполі стався блекаут. Жителів міста просять подбати про запаси води й зарядити гаджети.

В Маріуполі окупант із Чечні заїхав на пляж на позашляховику та почав ображати місцевих

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