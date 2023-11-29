В Маріуполі окупанти не хочуть подавати до багатоповерхівок опалення: бідкаються, що немає коштів

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі замерзають без опалення місцеві мешканці. На заміну труб загарбники не виділяють грошей. Без тепла там досі сотні будинків.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Як зазначається, мешканці багатоповерхівки по вулиці Сонячна, 9 досі замерзають. В будинку окупанти зробили таз званий “ремонт”, встановили нові батареї. Проте тепло в них так і не з’явилося. Місцеві кажуть, що у квартирах вже почала з’являтися цвіль, а мережі труб застаріли - їх потрібно замінювати.

“Тепломережа” бездіє, кажуть, що мережі застарілі, потрібно міняти, але коштів немає. Тож попросили жителів більше не телефонувати. Тепломережі не виділяють кошти ані на ремонт, ані на труби. Немає коштів, щоб люди працювали. Вони за таку зарплатню не хочуть працювати”, - розповіла маріупольчанка Тетяна.

Водночас місцеві бояться, що доведеться купувати та вмикати обігрівачі, а це може призвести до замикання електромереж та пожеж.

“І таких ситуацій сотні. Але окупантам на проблеми звичайних людей начхати. Для них Маріуполь – це лише спосіб списати гроші та збагатитися на війні”, - підкреслили в міськраді.

Нагадаємо, що у Маріуполі зафіксували підвищений рівень радіації.

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