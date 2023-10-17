В Маріуполі окупанти вигадали нову жорстоку схему відмивання грошей

До Маріуполя почали завозити робітників із окупованих українських територій. Після цього їх "кидають" із зарплатою.

В окупованому Мелітополі центри занятості пропонують поїхати працювати до Маріуполя на посаді будівельників. Однак потім людей залишають без зарплатні.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Жителі зазначають, що наймати на роботу окупанти намагаються саме мешканців з окупованих територій, бо до заробітчан із Росії місцеві ставляться агресивно.

Загарбники намагаються використати людей як дешеву або взагалі безкоштовну силу, а самі відмивають гроші. Окупанти пропонують "оплату не дивлячись на результат". Компанії з Москви та Петербургу наймають багато субпідрядників, які будівельників "часто кидають".

Водночас людям, крім роботи, обіцяють ще й житло.

"Скоріше за все, це вцілілі квартири маріупольців, які були змушені покинути місто. В них так само заселяють приїжджих з росії та країн Середньої Азії", - кажуть в міськраді.

Нагадаємо, до Маріуполя навмисно завозять робітників із різних регіонів РФ та країн Середньої Азії, аби змінити етнічний склад міста. Їх заселяють до так званих безхазяйних квартир маріупольців. Тобто осель, чиї власники змушені були покинути місто через вторгнення росіян.

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