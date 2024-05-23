В Маріуполі окупанти знесли оригінальні дерев'яні двері 19 століття (фото)

Раніше ж окупанти демонтували оригінальний барельєф на будинку архітектора Нільсена.

В тимчасово окупованому Маріуполі російські військові продовжують руйнувати історичні об’єкти. Цього разу загарбники знесли оригінальні дерев'яні двері ХІХ століття.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міськради.

“На цей раз на історичній будівлі за адресою Митрополитська, 38 зникли оригінальні дерев'яні двері ХІХ століття. Про це написали маріупольці у місцевих пабліках. За словами людей, на питання до підрядника, куди зникли історичні двері, він сказав, що не знає”, - розповіли в міськраді.

Раніше ж окупанти демонтували оригінальний барельєф на будинку архітектора Нільсена. А у квітні під час так званої відбудови Драмтеатру російським підрядником були зруйновані фігури. На них обвалився карниз фронтону.

Нагадаємо, що Маріуполь потопає в “болотах” та “річках”, які утворюються через комунальний колапс у місті.

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