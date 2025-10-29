В Маріуполі окупанти знищили частину унікальної мозаїки (фото)

Маріуполь / © Маріупольська міська рада

У Маріуполі під час ремонтних робіт частково знищено унікальну мозаїку «Підкорювачі космосу», створену маріупольським художником Віктором Арнаутовим. Панно з’явилося на «Будинку зв’язку» у 1964 році та стало другою мозаїкою міста, виконаною у стилі монументалізму.

Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

Понад рік тому російські окупанти почали демонтажні роботи на будівлі, яка постраждала від обстрілів, і спочатку планували повністю знищити мозаїку. Після публічного резонансу від цієї ідеї відмовилися, однак під час ремонтів частина витвору мистецтва все ж була зруйнована.

Центр вивчення окупації опублікував фотографії, що підтверджують часткову руйнацію мозаїки.

Нагадаємо, що під час блокади Маріуполя російські війська знищили десятки міських мозаїк, серед яких роботи Алли Горської, Леля Кузьменкова, Валентина Константінова, Ернста Коткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кількість українців, загиблих під час російського вторгнення у Маріуполі, може становити тисячі або десятки тисяч.