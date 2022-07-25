"В Маріуполі помітили загони "путінюгенд": як "Юнармія" марширує знищеним містом (відео)

Діти колаборантів з путінської армії неповнолітніх "Юнармії" намагаються вислужитися перед "новою владою".

У Маріуполі помітили загони російської дитячої військової організації "Юнармія". Діти колаборанів строєм марширували рідним містом, яке зруйнували росіяни.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"В Маріуполі помітили загони "путінюгенд" з числа дітей колаборантів. А потім це шапіто виросте і стане кисельовими, солов'йовими і скабєєвими", - йдеться у повідомленні.

Окупанти намагаються виховати нове покоління прихильників "руского міра", зганяючи школярів в аналоги радянської піонерії.

"В лавах "путінюгенд" – виключно діти колаборантів, які таким чином намагаються вислужитися перед "новою владою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рашисти в Маріуполі створили так званий військово-патріотичний рух "Молода гвардія – юнармія" "ДНР". А в окупованому Криму 20 липня відбулися установчі збори "нової піонерії" – загальноросійського руху дітей та молоді. Президент Росії Володимир Путін погодився очолити наглядову раду організації.

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