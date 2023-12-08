В Маріуполі продовжують занепадати зруйновані окупантами школи (моторошне відео)

Всього, за попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста.
В тимчасово захопленому росіянами Маріуполі досі продовжує занепадати зруйнована окупантами школа №51. Навчальний заклад розташований в Лівобережному районі міста, який найбільше постраждав від дій загарбників.
Про це повідомили в Маріупольській міській раді.
Як зазначається, до повномасштабного вторгнення в школі навчалися близько 400 дітей. Працювали понад 30 педагогів.
“Тепер усе знищено. За майже два роки окупації заклад лише продовжує руйнуватися. Всього, за попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження. 9 шкіл зруйновано повністю”, - наголосили в міськраді.
Нагадаємо, що в Маріуполі військова вантажівка з боєкомплектом протаранила цивільне авто.
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