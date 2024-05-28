В Маріуполі у місцевих з крана тече іржава вода: що з цим роблять окупанти (фото)

Місцеві кажуть, що вже другий тиждень з крана тече вода жовто-зеленого відтінку. І за це громадян змушують платити.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі продовжується каналізаційний колапс. Вже два роки в місті не вирішуються проблеми з водопостачанням. У місцевих мешканців з кранів тече жовта вода.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

Як зазначається, місцеві мешканці в соцмережах регулярно скаржаться на проблеми з водою - з-під крана тече іржава вода, яку неможливо використовувати у якості технічної.

Місцеві кажуть, що вже другий тиждень з крана тече вода жовто-зеленого відтінку. І за це громадян змушують платити.

“У коментарях маріупольці повідомляють, що вода не проходить жодної фільтрації. Усі очисні станції просто не працюють. Окупанти не займаються критичною інфраструктурою міста та не дотримуються жодних санітарних норм. При цьому, у місті постійні пориви труб. А ось платіжки за водопостачання люди отримують”, - розповіли в міськраді.

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на відсутність світла. Так звана окупаційна влада за два роки так і не спромоглася налагодити комунальну сферу у місті.

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