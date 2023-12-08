В Маріуполі військова вантажівка з боєкомплектом протаранила цивільне авто (фото)

Чи є постраждалі внаслідок ДТП - наразі невідомо.
В тимчасово окупованому Маріуполі військова вантажівка загарбників РФ зіткнулася з легковиком.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
В окупованому Маріуполі військова вантажівка протаранила цивільне авто з російськими номерами. У вантажівки в причепі був бойовий комплект.
Чи є постраждалі внаслідок ДТП - наразі невідомо. Обставини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо, що в Маріуполі пропагандисти намагаються показати картинку, що місто справляється із зимою.
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