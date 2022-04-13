В Маріуполі залишилися понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію - мер

В Маріуполі залишилися понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію - мер

Мер розповів, скільком маріупольцям вдалося покинути місто, а скільки людей ще очікують на евакуацію.

У зруйномваному росіянами Маріуполі залишилися понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко в ефірі телеканалу "Рада".

Також він додав, що в околицях Маріуполя досі залишається 50 – 70 тисяч осіб, це з врахуванням окупованого Бердянська.

Також читайте Під Маріуполем загинув відомий джазмен, якого окупанти відправили на війну без підготовки

Бойченко зазначив, що над питанням евакуації працює президент України, профільний міністр Ірина Верещук та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії з Маріуполя виїхало приблизно 100 тисяч цивільних. За допомогою гуманітарного коридору вдалося вивезти ще орієнтовно 150 тисяч людей.

Нагадаємо, у Маріуполі будинки 84 тисяч мешканців міста повністю зруйновано. 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти в місті скинули з безпілотника невідому отруйну речовину. Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських військ на місто.

Читайте також: