В Маріуполі залишилися понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію - мер

Мер розповів, скільком маріупольцям вдалося покинути місто, а скільки людей ще очікують на евакуацію.
У зруйномваному росіянами Маріуполі залишилися понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію.
Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко в ефірі телеканалу "Рада".
Також він додав, що в околицях Маріуполя досі залишається 50 – 70 тисяч осіб, це з врахуванням окупованого Бердянська.
Бойченко зазначив, що над питанням евакуації працює президент України, профільний міністр Ірина Верещук та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії з Маріуполя виїхало приблизно 100 тисяч цивільних. За допомогою гуманітарного коридору вдалося вивезти ще орієнтовно 150 тисяч людей.
Нагадаємо, у Маріуполі будинки 84 тисяч мешканців міста повністю зруйновано. 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти в місті скинули з безпілотника невідому отруйну речовину. Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських військ на місто.
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