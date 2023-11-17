В Маріуполі збільшилася кількість нових могил: окупанти ховають людей в траншеях (відео)

Людей ховають у траншеях, як неідентифікованих осіб.
В тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість могил. Російські загарбники копають там вже траншеї, в яких масово ховають людей.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, на Старокримскому цвинтарі помітили великий сектор свіжих поховань. Людей ховають у траншеях, як неідентифікованих осіб.
“Це можуть бути перепоховання загиблих маріупольців під час блокади 2022 року. Адже у місті досі чимало стихійних поховань. Крім того, у місті зростає смертність через критичний стан медицини”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що РФ активізувала перекидання техніки через Маріуполь та район.
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