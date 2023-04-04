В Маріуполі знаходять сектори свіжих поховань: що коїться в місті (відео)

У Маріуполі зростає смертність. В місті знаходять цілі сектори свіжих поховань.

Маріупольські кладовища збільшуються. На Старокримському цвинтарі тимчасово захопленого росіянами міста знайшли великий сектор свіжих поховань.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"В окупованому місті продовжує зростати смертність, про що свідчить велика кількість нових могил. А поруч - нерозміновані та неприбрані залишки російських снарядів", - йдеться в повідомленні.

Законна місцева влада каже, що смертність зростає, зокрема, через критичний рівень медицини в окупованому Маріуполі.

"Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування", - наголошують в міськраді.

Варто зазначити, що наприкінці минулого року в Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показують, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, в місті загинуло понад 22 тисяч людей.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти в Маріуполі бояться українського контрнаступу і тому продовжують укріплюватися в місті.

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