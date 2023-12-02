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В машині перебувала хвора жінка: на Хмельниччині рятувальники витягнули зі снігу "швидку"

В машині перебувала хвора жінка: на Хмельниччині рятувальники витягнули зі снігу "швидку"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В машині перебувала хвора жінка: на Хмельниччині рятувальники витягнули зі снігу "швидку"

ДСНС врятувала "швидку" на Хмельниччині

Наразі життю жінки нічого не загрожує.

В селі Мисюрівка Старосинявської тергромади карета "швидкої" з пацієнтом застрягла у снігу. Рятувальники витягнули її, врятувавши від потенційних наслідків негоди.

Про це повідомляє ДСНС.

На Хмельниччині ДСНС витягла зі снігу швидку, в якій перебувала хвора жінка

На Хмельниччині ДСНС витягла зі снігу швидку, в якій перебувала хвора жінка

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, рятувальники відбуксирували карету "швидкої" на дорогу із твердим покриттям. У цьому допоміг автомобіль підвищеної прохідності

"Медики доставили 60-річну жінку до лікарні, її життю нічого не загрожує", – підсумували у ДСНС.

Нагадаємо, поліція закликала жителів західних регіонів залишатись вдома через сильний сніг та ожеледицю.

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Дата публікації
Перегляди
238
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