В машині перебувала хвора жінка: на Хмельниччині рятувальники витягнули зі снігу "швидку"

Наразі життю жінки нічого не загрожує.
В селі Мисюрівка Старосинявської тергромади карета "швидкої" з пацієнтом застрягла у снігу. Рятувальники витягнули її, врятувавши від потенційних наслідків негоди.
Про це повідомляє ДСНС.
Подробиці
Як зазначається у повідомленні, рятувальники відбуксирували карету "швидкої" на дорогу із твердим покриттям. У цьому допоміг автомобіль підвищеної прохідності
"Медики доставили 60-річну жінку до лікарні, її життю нічого не загрожує", – підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, поліція закликала жителів західних регіонів залишатись вдома через сильний сніг та ожеледицю.
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