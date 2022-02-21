В МАУ відповіли, чи здорожчають авіаквитки на тлі загрози з боку Росії

В МАУ відповіли, чи здорожчають авіаквитки на тлі загрози з боку Росії

В Авіакомпанії кажуть, що ціни на авіаквитки визначаються кількістю пасажирів, попитом та пропозицією

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) не планує істотного підвищення цін на авіаквитки на тлі зростання витрат на авіастрахування через загострення ситуації з боку Росії.

Про це під час пресконференції 21 лютого повідомив очільник авіакомпанії Євген Дихне, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, попри незначне зростання витрат на страхування, ціни на авіаквитки визначаються кількістю пасажирів, попитом та пропозицією.

"Однією з істотних умов щодо зміни страхування є подорожчання послуги страховки з урахуванням ризиків. Тому це позначається певним чином на вартості квитків. Проте вартість перельотів завжди визначається ринком - кількістю пасажирів, попитом і пропозицією. Тому значного зміщення в бік подорожчання квитків не буде", — заявив Євген Дихне.

Нагадаємо, днями Україна ледь не опинилася в авіаблокаді. Міжнародні страхові компанії відмовлялися страхувати повітряні судна, які летять сюди. Як наслідок - власники, а це не завжди авіакомпанії - зупинили польоти. Однак у Кабінеті Міністрів вже за кілька годин знайшли рішення і на екстреному засіданні виділили майже 17 мільярдів гривень на страхування літаків.

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