В Мелітополі на аеродромі лунають вибухи: окупанти заметушилися

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі пролунали вибухи.

Поки Росія обстрілює ракетами мирні міста України, ЗСУ і далі потроху роблять свою справу. В окупованому росіянами Мелітополі на місцевому аеродромі знову "бавовна".

Про це повідомляє міськимй голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вибухи на аеродромі Мелітополя, де окупанти вкотре розгорнули військову базу. Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там "навчання". Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз. Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Поки не відомо, чим поцілили у росіян Сили оборони. Попередньо відомо про влучання в розташування окупантів та техніку.

Перед цим було повідомлення, що з Мелітополя в бік Херсоньскої області вилетіли кілька російських винищувачів.

Окупанти вигадали свою версію і повідомляють, що на аеродромі проводяться навчання мобілізованих.

"Приводів для паніки немає – загрози цивільному населенню відсутні. Сьогодні у передмісті Мелітополя проводитимуться навчання за участю військовослужбовців ЗС РФ. Під час них жителі міста та прилеглих населених пунктів можуть чути звуки стрілянини та вибухів, - пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 жовтня в окупованому ЗС РФ Мелітополі стався потужний вибух.

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