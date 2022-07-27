В Мелітополі окупанти "націоналізують" майно, якщо люди не мають права власності на нього - мер

На тимчасово окупованих територіях росіяни вдаються до терору та розграбовування людей.

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники проводять верифікацію майна. Втім, якщо мешканці не надають підтвердження права власності на будівлю чи автомобіль, то їхнє майно "націоналізується".

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, загарбники поставили таку собі маркерну дату - до 1 серпня.

"Тут є проблема. Сьогодні реєстри для тимчасово окупованих територій не працюють. Люди могли б зберегти своє майно, якщо б вони переписували його на своїх друзів чи родичів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Зараз ми ведемо перемовини з Мін'юстом, щоб допомогти нашим людям", - наголосив мер.

Федоров наголошує, що мета російських окупантів - пограбувати людей і привласнити їхнє майно. Саме тому місцева влада разом з Мін'юстом працюємо над тим, щоб мешканці могли зберегти нажите.

Нагадаємо, російські окупанти в Мелітополі погрожують підірвати інфраструктуру міста, якщо внаслідок контрнаступу ЗСУ їм доведеться відходити. Мер Іван Федоров зазначив, що окупанти розміщують свою військову техніку і військові об'єкти безпосередньо поблизу житлових багатоповерхових будинків, щоб українські військові не могли відповідати на обстріли.

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