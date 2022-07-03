В Мелітополі окупанти після обстрілів в паніці та звозять поранених з аеродрому до шпиталю

В Мелітополі окупанти після обстрілів в паніці та звозять поранених з аеродрому до шпиталю

В Мелітополі ЗСУ вдарили зо три десятки разів по військовому аеродрому, де окупанти облаштували свою базу.

В результаті знищено чимало ворожої техніки та живої сили окупантів. Через це окупаційна влада зараз налякана і заходилася розповсюджувати фейки.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Нічні та ранкові вибухи у Мелітополі увігнали окупантів та колаборантів у паніку. Російські загарбники поспішили частково закрити Мелітополь на виїзд та в'їзд. Вранці навіть не пропустили машини із продовольством.

Спочатку на пропагандистських каналах панувала мовчанка, а згодом "перші особи" вибухнули фейками про "мирне місто", "терор проти цивільного населення" і "надійний захист".

Зокрема, так званий заступник МВС Запорізької області Олексій Селіванов заявив, що обстріл Мелітополя - це спроба залякати місцевих жителів. За його словами, удари по Мелітополю ЗСУ завдали з РСЗВ, яке отримали від НАТО.

До речі, вчора над містом було помічено дрон, який проводив розвідку. В результаті було знищено склад боєприпасів ворога та пошкоджено техніку.

Після вибухів на військовому аеродромі, будинок госпіталю в медмістечку оточено військовою Росією. В медичних установах Мелітополя спостерігається гостра нестача донорської крові для цивільного населення. Це пов'язано з тим, що весь резерв, за наказом військових Російської Федерації, був направлений на госпіталь, куди вони звозять своїх поранених із військового аеродрому.

Кількість жертв серед особового складу окупантів не розголошують. Жоден мирний житель міста не постраждав.

Нагадаємо, що у Мелітополі ЗСУ унеможливили функціонування однієї з 4-х військових баз в Мелітополі. О 3-й та о 5-й ранку вони завдали понад 30 ударів виключно по цій військовій базі.

Раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.

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