В Мелітополі окупанти видають українську гумдопомогу за російську, а в школах хочуть розпочати навчання

В Мелітополі окупанти видають українську гумдопомогу за російську, а в школах хочуть розпочати навчання

Навчання має відбуватися російською мовою.

У Мелітополі окупанти країни-агресорки Росії відбирають у місцевого населення українську гуманітарну допомогу, яка прибуває із Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Також читайте РФ хоче сформувати окупаційні органи влади на тимчасово зайнятих територіях

Зазначається, що після цього загарбники знімають відеоматеріали про те, що місту нібито отримало допомогу з російського гуманітарного комвою. Втім, на відео чітко видно, якою мовою написані назви продуктів та виробників - це здебільшого країни Європейського Союзу.

Крім того, у тимчасово окупованому місті росіяни планують запровадити навчальний процес у закладах освіти відповідно до стандартів країни-загарбниці. Навчання має відбуватися російською мовою вже від квітня 2022 року. Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють виплату грошової винагороди у російських рублях.

"Запорізька обласна військова адміністрація нагадує тим, хто погодиться на роботу під керівництвом окупантів: співпраця з ворогом тягне за собою кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації, яка тимчасово окупувала куртне місто Приморськ у Запорізькій області, залякує місцеве населення. Зазначається, що окупанти країни-агресорки у місті розповсюджують дезінформацію про те, що це Україна навмисне відключила мобільний зв’язок та Інтернет по береговій лінії. Начебто держава залишила людей росіянам.

Читайте також: