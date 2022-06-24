В Мелітополі росіяни схиляють людей до співпраці та намагаються проводити паспортизацію

В Мелітополі росіяни схиляють людей до співпраці та намагаються проводити паспортизацію

Російська окупаційна влада у Мелітополі намагаються всіма способами отримати підтримку населення.

Втім, росіянам погано це вдається. У тимчасово захопленому місті Запорізької області триває спротив.

Ппро це мер Іван Федоров розповів в ефірі національного телемарафону.

Загарбники країни-агресорки переконують пенсіонерів, що без російських паспортів вони не зможуть отримувати пенсії. Погрожують окупанти і підприємцям погрожують. Мовляв, "націоналізацують" майно, якщо вони відмовлятьсяа від реєстрації в окупаційній "податковій інспекції".

"Держава Україна виконує свої зобов’язання, всі пенсії, соціальні виплати, зарплати в бюджетній сфері виплачуються і будуть виплачуватися. А що стосується підприємців, то, звичайно, ми розуміємо, що таке націоналізація від рашистів", - наголосив він.

Міський голова нагадав, що за співпрацю з окупаційною владою відповідальність нестиме керівник підприємства. Він закликав людей, які залишаються в місті, не платити окупаційній влади за комунальні послуги.

Разом з тим Федоров визнає, що ситуація в окупованому місті важка. За його словами, "треба шукати вихід як на державному, так і на місцевому рівні".

Мер також розповіа, що ще три-чотири тижні тому, коли був мобільний зв’язок, у Мелітополі залишалося близько 70 тисяч людей. Мешканці виїздять із міста. Наразі це можливо лише приватним транспортом. Військові РФ вимагають із цивільних гроші на кожному блокпосту: від 300 до 3000 грн.

Як повідомлялся, українські партизани заявили про "полювання" на гауляйтера окупованого Мелітополя. За голову очільника російських військових пропонують 10 тис. доларів. Відповідні оголошення розмістили по всьому місту.

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